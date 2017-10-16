Врач ЦСКА: "Головин и Васин могут сыграть против "Базеля"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о том, что защитник Виктор Васин и полузащитник Александр Головин могут сыграть в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля". Оба футболиста пропустили игру в чемпионате России против "Краснодара" (1:0).

- Ребята готовятся к матчу, мы внимательно следим за их состоянием, - цитирует ТАСС Керимова. - Не исключено, что Васин и Головин смогут принять участие в матче Лиги чемпионов. Однако окончательное решение мы примем после предыгровой тренировки во вторник.

Матч ЦСКА - "Базель" пройдет 18 октября в Москве. Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.