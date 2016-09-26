Впервые за полтора сезона Коэнтрау попал в заявку "Реала" на предстоящий матч

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на игру 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". В списке футболистов оказался защитник Фабиу Коэнтрау, который в начале сезона-2015/16 был отдан в аренду "Монако", но с начала текущего года не провел ни одной официальной встречи из-за травмы.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Яньес;

защитники – Карвахаль, Пепе, Рамос, Варан, Начо, Коэнтрау, Данилу;

полузащитники – Кроос, Хамес Родригес, Бэйл, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;

нападающие – Криштиану Роналду, Бензема, Мариано, Мората.

Игра состоится 27 сентября. Встреча пройдет на стадионе "Сигнал Идуна Парк" и начнется в 21.45 по московскому времени.