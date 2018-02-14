Впервые с ноября 2017 года "Ювентус" пропустил больше одного мяча за игру

Туринский "Ювентус" впервые за 16 матчей пропустил больше одного мяча за игру. В эти минуты проходит первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Тоттенхэм" (2:2).

Итальянский клуб вел 2:0, но затем лондонцы смогли отправить в сетку соперника два мяча. В последний раз "Ювентус" пропускал больше одного гола 19 ноября 2017 года в матче 13-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" (2:3). Более того, за 16 последних матчей "Ювентус" до встречи с "Тоттенхэмом" пропустил всего один гол (30 декабря от "Вероны" - 1:3).