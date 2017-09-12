Войцех Ковалевски: "Лига чемпионов поможет "Спартаку" раскрыть высокий потенциал"

Экс-вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски в преддверии первого матча красно-белых в групповом турнире Лиги чемпионов сказал, что будет следить за выступлением бывшей команды. Польский голкипер пожелал игрокам удачных и мощных матчей на европейской арене.

- В каждом туре Лиги чемпионов проходит много интересных матчей, но за спартаковцами буду следить в первую очередь, - цитирует официальный Твиттер "Спартака" Ковалевски. - Болельщикам красно-белых желаю ярких эмоций от выступления "Спартака" на европейской арене - таких же, как в прошлом сезоне, когда клуб стал чемпионом. Команде в целом и каждому из футболистов - удачных, мощных матчей. Думаю, Лига чемпионов станет тем стимулом, который поможет "Спартаку" раскрыть свой высокий потенциал.

Первым соперником "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов станет "Марибор". Встреча состоится 13 сентября в Словении, начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.