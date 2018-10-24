Восемь россиян, пострадавших при обрушении эскалатора в римском метро, выписаны из больницы

Восемь из 16 россиян, пострадавших при обрушении эскалатора на станции римского метро "Респубблика", выписаны из больницы, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Италии.

Инцидент случился во вторник, 23 октября, накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0).

Ранее стало известно, что угроза ампутации ноги пострадавшего в Риме болельщика ЦСКА не подтвердилась.

"Стал свидетелем Апокалипсиса". Итальянские СМИ – о трагедии в римском метро