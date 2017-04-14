Восемь фанатов "Лестера" получили условные сроки за беспорядки в Мадриде

Восемь болельщиков "Лестера" приговорены к четырем месяцам заключения условно за участие в массовых беспорядках перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1), который прошел в Мадриде 12 апреля, сообщает Daily Mail. Фанаты признали свою вину.

Шестеро из осужденных за нападение на представителей органов правопорядка получили дополнительно по четыре месяца тюремного заключения. Напомним, что болельщики "лис" устроили столкновение с полицией, применив в качестве оружия бутылки и прочие предметы.

"Лестер" вместе с УЕФА начал расследование беспорядков в Мадриде