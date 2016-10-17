15:48 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Вопрос об участии Калачева в игре с "Атлетико" решится в день матча

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Врач "Ростова" Владимир Хохлов сообщил, что вопрос об участии полузащитника Тимофея Калачева в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" решится в день игры. Белорус получил повреждение в первом тайме матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после игры сообщил, что у футболиста повреждение пятки и ахиллова сухожилия.

– Калачев получил травму еще перед игрой против сборной Голландии (1:4), – цитирует "Р-Спорт" Хохлова. – Так что это последствия выступления за сборную.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161017/1110908765.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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