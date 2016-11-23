23:40 23 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Волевых побед в Лиге чемпионов не имеет только "Рубин"

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Первая победа "Ростова" в Лиге чемпионов оказалась волевой. Южане стали пятой российской командой, которой удалось одержать победу в матче группового турнира, переломив ход матча. Рекордсменом среди российских клубов является "Спартак" – пять волевых побед. (Кирилл БУРДАКОВ)

Волевые победы российских клубов в Лиге чемпионов

Дата

Клуб

Соперник

Счет по ходу матча

Итоговый счет

18.10.1995

Спартак

Русенборг (г)

0:2

4:2

30.09.1998

Спартак

Реал (д)

0:1

2:1

27.10.2000

Спартак

Спортинг

0:1

3:1

22.11.2000

Спартак

Арсенал

0:1

4:1

24.10.2001

Локомотив

Андерлехт (г)

0:1

5:1

25.11.2009

ЦСКА

Вольфсбург (д)

0:1

2:1

08.12.2010

Спартак

Жилина

0:1

2:1

28.09.2011

Зенит

Порту

0:1

3:1

15.02.2012

Зенит

Бенфика

0:1

3:2

02.10.2013

ЦСКА

Виктория Пл (д)

0:1

3:2

23.11.2016

Ростов

Бавария (д)

0:1

3:2

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Вопреки

Даже смешно сравнивать - кого обломал "Ростов" сегодня, проигрывая, и какие команды побеждали наши "великие" адм. ресурсники, да ??? Бердыев ВЕЛИК, ростовчане МУЖИКИ !!! Гинерам и КО не захлебнуться своей желчью...

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