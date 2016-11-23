Волевых побед в Лиге чемпионов не имеет только "Рубин"

Первая победа "Ростова" в Лиге чемпионов оказалась волевой. Южане стали пятой российской командой, которой удалось одержать победу в матче группового турнира, переломив ход матча. Рекордсменом среди российских клубов является "Спартак" – пять волевых побед. (Кирилл БУРДАКОВ)
Волевые победы российских клубов в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет по ходу матча
|
Итоговый счет
|
18.10.1995
|
Спартак
|
Русенборг (г)
|
0:2
|
4:2
|
30.09.1998
|
Спартак
|
Реал (д)
|
0:1
|
2:1
|
27.10.2000
|
Спартак
|
Спортинг
|
0:1
|
3:1
|
22.11.2000
|
Спартак
|
Арсенал
|
0:1
|
4:1
|
24.10.2001
|
Локомотив
|
Андерлехт (г)
|
0:1
|
5:1
|
25.11.2009
|
ЦСКА
|
Вольфсбург (д)
|
0:1
|
2:1
|
08.12.2010
|
Спартак
|
Жилина
|
0:1
|
2:1
|
28.09.2011
|
Зенит
|
Порту
|
0:1
|
3:1
|
15.02.2012
|
Зенит
|
Бенфика
|
0:1
|
3:2
|
02.10.2013
|
ЦСКА
|
Виктория Пл (д)
|
0:1
|
3:2
|
23.11.2016
|
Ростов
|
Бавария (д)
|
0:1
|
3:2
Вопреки
Даже смешно сравнивать - кого обломал "Ростов" сегодня, проигрывая, и какие команды побеждали наши "великие" адм. ресурсники, да ??? Бердыев ВЕЛИК, ростовчане МУЖИКИ !!! Гинерам и КО не захлебнуться своей желчью...
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