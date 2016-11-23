Волевых побед в Лиге чемпионов не имеет только "Рубин"

Первая победа "Ростова" в Лиге чемпионов оказалась волевой. Южане стали пятой российской командой, которой удалось одержать победу в матче группового турнира, переломив ход матча. Рекордсменом среди российских клубов является "Спартак" – пять волевых побед. (Кирилл БУРДАКОВ)

Волевые победы российских клубов в Лиге чемпионов