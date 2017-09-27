Во второй раз в истории Лиги чемпионов российский клуб заменил вратаря

В середине второго тайма матча против "Ливерпуля" вратарь "Спартака" Артем Ребров получил травму и был заменен на Александра Селихова, ранее никогда не игравшего в еврокубках. Это всего лишь вторая замена вратаря за всю историю выступления российских клубов в Лиге чемпионов.

В ноябре 1992 года армеец Александр Гутеев сразу после перерыва вышел на поле вместо Дмитрия Харина​. И также как Селихов в дебютной встрече не пропустил. Однако в отличие от "Спартака" ЦСКА очков не набрал, уступив "Брюгге" со счетом 0:1. (Кирилл БУРДАКОВ)