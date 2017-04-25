Во Франции не покажут матч "Монако" - "Ювентус" по общедоступным каналам из-за дебатов

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Монако" - "Ювентус" не покажут во Франции по общедоступным каналам. В это время на телеканалах TF1 и France 2 будут транслироваться дебаты двух участников второго тура президентских выборов Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. Как объяснили AFP в руководстве телеканала TF1, дебаты были запланированы на 3 мая еще две недели назад, а дата игры определилась только на прошлой неделе. Тем не менее, французы смогут посмотреть Лигу чемпионов на платном канале BeIN Sports.