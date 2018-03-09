Власти Парижа недовольны организацией матча "ПСЖ" - "Реал"

Префект Парижа Мишель Дельпюх призвал "ПСЖ" ответить за недостаточное обеспечение безопасности на матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2). Его возмутило массовое использование пиротехники на трибунах с парижскими болельщиками и другие нарушения норм безопасности.

Как сообщает AFP, префект написал официальное письмо генеральному директору "ПСЖ" Жан-Клоду Блану, который должен будет присутствовать на слушаниях по этому делу 15 марта. О возможных санкциях в отношении организаторов матча не сообщается.