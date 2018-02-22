Власти Киева отказались выделить около 750 тысяч евро на проведение финала Лиги чемпионов

Киевский городской совет отказался выделить 25 миллионов гривен (751 тысяча евро) на проведение финала Лиги чемпионов, сообщает ТАСС. 22 февраля по этому вопросу состоялось голосование - "за" проголосовал 51 депутат, тогда как необходимый минимум составлял 61 голос.

Отмечается, что на эти средства планировалось организовать торжественный прием для участников официальных делегаций, а также украсить украинскую столицу символикой УЕФА и флажками с изображениями игроков-участников финала. Ранее договор о проведении этих мероприятий был заключен между мэрией Киева и международной организацией.

Решающий матч главного еврокубкового турнира состоится 26 мая на поле НСК "Олимпийский".