Власти Киева отказались выделить 750 тысяч евро на проведение финала Лиги чемпионов

Киевский городской совет не выделил 25 миллионов гривен (750 тысяч евро) на проведение финала Лиги чемпионов, сообщает 112.ua. Вместе с тем город не отказался провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, а также обеспечить надлежащий внешний вид города – украшение Киева символикой УЕФА и флажками в стиле финала ЛЧ с изображениями футболистов команд.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".