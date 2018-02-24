04:55 | Футбол — Лига чемпионов

Власти Киева отказались выделить 750 тысяч евро на проведение финала Лиги чемпионов

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Киевский городской совет не выделил 25 миллионов гривен (750 тысяч евро) на проведение финала Лиги чемпионов, сообщает 112.ua. Вместе с тем город не отказался провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, а также обеспечить надлежащий внешний вид города – украшение Киева символикой УЕФА и флажками в стиле финала ЛЧ с изображениями футболистов команд.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".

Дополнительная информация

https://112.ua/kiev/kievsovet-otkazalsya-vydelit-25-mln-griven-na-provedenie-finala-ligi-chempionov-v-mae-2018-goda-434319.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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pahom-17

у этих попрошаек...ага кто бы дал , да еще на халяву...

11:35

alex-ls

у россии можно занять, а потом сказать что это взятка порошенко или кличко и отказаться платить

05:38

жек

А где они их возьмут? Нищеброды)

05:16

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