23:33 2 октября | Футбол — Лига чемпионов

Влашич повторил достижение Шмарова, Рязанцев и Думбья

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Никола Влашич открыл счет на 65-й секунде матча против "Реала" и стал четвертым игроком российских клубов, забившим на второй минуте матча Лиги чемпионов. Ранее в самом начале победных матчей отличались спартаковец Валерий Шмаров, казанец Александр Рязанцев, забивший знаменитый гол "Барселоне", и армеец Сейду Думбья. Стоит отметить, что после столь ранних мячей российские клубы еще не проигрывали. (Кирилл Бурдаков)

Самые быстрые голы игроков российских клубов в Лиге чемпиолнов

Дата                Автор гола                             Клуб            Матч                                    Минута

01.11.1995      Валерий ШМАРОВ              Спартак       Русенборг (д) – 4:2             2’

20.10.2009      Александр РЯЗАНЦЕВ       Рубин          Барселона (г) – 2:1             2’

05.11.2014      Сейду ДУМБЬЯ                    ЦСКА          Манчестер Сити (г) – 2:1  2’

02.10.2018      Никола ВЛАШИЧ                ЦСКА          Реал (д)                                2’

16.03.1994      Валерий КАРПИН               Спартак       Барселона (г) – 1:5             3’

23.10.2012      РАФАЭЛ КАРИОКА          Спартак       Бенфика (д) – 2:1                3’

20.10.2015      Артем ДЗЮБА                      Зенит           Лион (д) – 2:1                     3’

02.11.1994      Андрей ТИХОНОВ              Спартак       Бавария (г) – 2:2                 4’

14.03.2001      Дмитрий ПАРФЕНОВ         Спартак       Лион (д) – 1:1                     4’

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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