Влашич повторил достижение Шмарова, Рязанцев и Думбья

Никола Влашич открыл счет на 65-й секунде матча против "Реала" и стал четвертым игроком российских клубов, забившим на второй минуте матча Лиги чемпионов. Ранее в самом начале победных матчей отличались спартаковец Валерий Шмаров, казанец Александр Рязанцев, забивший знаменитый гол "Барселоне", и армеец Сейду Думбья. Стоит отметить, что после столь ранних мячей российские клубы еще не проигрывали. (Кирилл Бурдаков)

Самые быстрые голы игроков российских клубов в Лиге чемпиолнов

Дата Автор гола Клуб Матч Минута

01.11.1995 Валерий ШМАРОВ Спартак Русенборг (д) – 4:2 2’

20.10.2009 Александр РЯЗАНЦЕВ Рубин Барселона (г) – 2:1 2’

05.11.2014 Сейду ДУМБЬЯ ЦСКА Манчестер Сити (г) – 2:1 2’

02.10.2018 Никола ВЛАШИЧ ЦСКА Реал (д) 2’

16.03.1994 Валерий КАРПИН Спартак Барселона (г) – 1:5 3’

23.10.2012 РАФАЭЛ КАРИОКА Спартак Бенфика (д) – 2:1 3’

20.10.2015 Артем ДЗЮБА Зенит Лион (д) – 2:1 3’

02.11.1994 Андрей ТИХОНОВ Спартак Бавария (г) – 2:2 4’

14.03.2001 Дмитрий ПАРФЕНОВ Спартак Лион (д) – 1:1 4’

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