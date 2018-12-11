Влашич - о матче с "Реалом": "Прекрасно понимаем, что за соперник нам будет противостоять, но мы выступаем не против имен на майках"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что предстоит очень тяжелая игра. Он добавил, что игроки армейцев должны полностью сосредоточиться, очень грамотно сыграть в защите, чтобы попытаться реализовать свои шансы.

- Вы стали одним из героев первой игры с испанским суперклубом. Можно ли сказать, что та игра стала самым ярким впечатлением от первой части сезона?



- Безусловно, матч с "Реалом" можно и нужно выделить, - приводит Bobsoccer.ru слова Влашича. - Это очень яркие воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Также запомнилась победа над "Зенитом", тот матч мы великолепно провели.

Достойный поединок с сильным соперником, лидером чемпионата, после которого очковый разрыв между нами начал сокращаться. Эти два матча войдут в золотую коллекцию моих воспоминаний об этом сезоне.



- Чем можно объяснить такую нестабильность в игре армейцев? Выиграли у "Реала", но проиграли "Виктории". Даже в последнем матче с "Енисеем" провели шикарный первый тайм, но как же все поменялось после перерыва...



- Безусловно, вы правы. Даже в течение одного матча у нас может быть несколько спадов и подъемов. Мы можем хорошо начать, а потом концовку матча или середину провести из рук вон плохо. Эти взлеты и падения нам, к сожалению, сейчас присущи. Мы понимаем, что это наша проблема.

Полагаю, причина в нехватке опыта. Нам нужно стать более сыгранными и понимать, когда необходимо, что называется, "закрыть" игру. Условно говоря, поведя в счете, забить еще и окончательно решить исход матча в свою пользу. Иногда, к сожалению, мы отпускаем соперников и неспособны их полностью сдержать, они в игре "подрастают" и способны сравнять счет, переломить ход игры.

Я считаю, что это неопытность, мы будем продолжать работать над этим. Уверен, в весенней части, после работы на сборах, нам удастся эту проблему устранить.

- Вам предстоит игра на "Сантьяго Бернабеу", который входит в когорту самых знаменитых стадионов мира. Мадридский "Реал" - действующий победитель Лиги чемпионов, команда, которая чаще всех выигрывала самый престижный еврокубок. Досрочный победитель нашей группы. Тем не менее, ЦСКА в Лужниках сумел обыграть "Реал". Чего ждать от ответной игры, какой она будет?



- Безусловно, нам предстоит очень тяжелый матч. Такой же у нас был и в Москве. Мы прекрасно понимаем, что за соперник нам будет противостоять, но в то же время мы выступаем не против имен на майках. "Реал" уже решил свои задачи, выиграл группу. Возможно, у них будет определенная ротация в составе. Плюс в этом году у них есть определенные проблемы.

Недавно они проиграли с крупным счетом 0:3 в чемпионате, а также, если не ошибаюсь, последний матч у них достаточно непросто сложился. В целом, конечно, это очень сильный клуб, многократные обладатели трофея, но и против них можно играть и играть успешно. Я считаю, что мы должны полностью сосредоточиться, очень грамотно сыграть в защите, чтобы попытаться реализовать свои шансы.

Матч "Реал" - ЦСКА состоится в среду, 12 декабря.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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