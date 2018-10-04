Влашич - автор самого быстрого гола ЦСКА в еврокубках

⚽️ Сегодняшний именинник стал армейцем меньше двух месяцев назад, но уже успел забить самый быстрый гол #ЦСКА в еврокубках!



Николе потребовалось всего 65 секунд, чтобы распечатать ворота мадридского Реала 😎 pic.twitter.com/cbHENncUFY