20:46 | Футбол — Лига чемпионов

Влашич - автор самого быстрого гола ЦСКА в еврокубках

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ЦСКА в официальном Твиттере сообщил, что Никола Влашич стал автором самого быстрого гола армейцев в еврокубках. Хавбек забил единственный мяч в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (1:0).

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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