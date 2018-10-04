Влашич - автор самого быстрого гола ЦСКА в еврокубках

ЦСКА в официальном Твиттере сообщил, что Никола Влашич стал автором самого быстрого гола армейцев в еврокубках. Хавбек забил единственный мяч в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (1:0).
⚽️ Сегодняшний именинник стал армейцем меньше двух месяцев назад, но уже успел забить самый быстрый гол #ЦСКА в еврокубках!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 октября 2018 г.
Николе потребовалось всего 65 секунд, чтобы распечатать ворота мадридского Реала 😎 pic.twitter.com/cbHENncUFY
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