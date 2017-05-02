Владислав Радимов: "Буду болеть за "Атлетико" в матче против "Реала"

Главный тренер "Зенита-2", бывший полузащитник испанской "Сарагосы" Владислав Радимов в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Атлетико" заявил, что будет поддерживать "матрасников" в сегодняшней игре. Он отметил, что ожидает напряженного противостояния.

– "Реал" – одна из лучших команд мира, мы все знаем, что у них очень хорошая атака, – приводит "Р-Спорт" слова Радимова. – Другое дело, что "Атлетико" – это та команда, которая в решающих матчах умеет доставлять неприятности грандам. Неслучайно они три года назад выиграли чемпионат Испании, что при наличии рядом "Реала" и "Барсы" мне кажется практически невозможным. Я буду болеть за "Атлетико". Они за последние годы два раза выходили в финал, считаю, они заслужили выйти и выиграть наконец.

Каждый новый матч – это новая история. Я вас уверяю, что и в "Реале", и в "Атлетико" до игры никто с поднятыми руками не будет, никто не будет придавать прошлым результатам значения.

Зная испанские команды, уверен, что не захочет "Атлетико" проигрывать. Нас ждет классическая игра "Реала" и классическая игра "Атлетико". "Атлетико" будет играть от обороны, это точно, но и "стандарты" – это один из козырей команды Диего Симеоне".

Матч "Реал" – "Атлетико" состоится сегодня, 2 мая, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.