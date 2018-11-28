Владислав Игнатьев: "С "Шальке" сыграем так же, как с "Галатасараем"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после победы над "Галатасараем" со счетом 2:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов отметил, что его команда победила, потому что допустила меньше брака, чем соперник.

– Если сравнить этот матчи с тем, что был в Стамбуле, когда "Локомотив" проиграл 0:3, сегодня одержана победа при определенном запасе прочности. Что изменилось в игре вашей команды или соперник был слабее?

– Я слышал, двое иностранцев говорили: Как вы тут вообще играете? Они уже побыстрее домой хотели. Дома мы сыграли намного лучше, чем на выезде. Но и там у нас были моменты, просто мы их не реализовали.

– Теперь турнирная ситуация такова, что все решится в последнем туре, но не все зависит от вашей команды. Держите в голове дальнейшие расклады?

– Ничего не держим. Нужно насладиться этой победой и спокойно готовиться к предстоящему важному матчу. С "Шальке" постараемся сыграть так же, как сегодня, а там уже не от нас зависит.

– Качеством игры довольны?

– К сожалению, встречался мелкий брак, но мы его сделали меньше, чем соперник, поэтому и победили.

– Вы забили мяч в стиле Месси. Как так получилось?

– Федя здорово прострелил и с метро надо забивать, конечно. По другому не получалось, кроме как поддеть мяч.

– Может вам теперь почаще ходить в атаку?

– Если тренер скажет – буду это делать. А там я просто доиграл момент до конца. (Елена Григорьевская)