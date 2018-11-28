23:00 28 ноября | Футбол — Лига чемпионов

Владислав Игнатьев: "Главное, что мы выиграли и подарили праздник болельщикам "Локомотива"

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Полузащитник "Локомотива"  Владислав Игнатьев - о матче с "Галатасараем" (2:0) в Лиге чемпионов.

- Момент с голом? Я просто доиграл момент. Видел, что Федя (Смолов) отыгрывал соперника и будет простреливать. А с метра надо попадать, конечно, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер".-  Мы ждали своего момента и были вознаграждены. Провели ровный матч и заслуженно победили. Главное, что мы выиграли и подарили праздник болельщикам. Они заслужили эту победу.

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Локомотив - Галатасарай

 

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http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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