Владислав Игнатьев: "Главное, что мы выиграли и подарили праздник болельщикам "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев - о матче с "Галатасараем" (2:0) в Лиге чемпионов.

- Момент с голом? Я просто доиграл момент. Видел, что Федя (Смолов) отыгрывал соперника и будет простреливать. А с метра надо попадать, конечно, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер".- Мы ждали своего момента и были вознаграждены. Провели ровный матч и заслуженно победили. Главное, что мы выиграли и подарили праздник болельщикам. Они заслужили эту победу.

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