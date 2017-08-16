Владимир Пономарев: "Янг Бойз" допустил царскую ошибку!"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев назвал царской ошибку защитника "Янг Бойз" Касима Нуху в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с армейцами. По его мнению, швейцарцы выглядели нагло и задорно, хоть и проиграли (0:1).

-Царская ошибка! – начал Пономарев. – Я давно не видел, чтобы на последних минутах матча случались такие курьезные голы. Правильно всегда говорили раньше – нельзя отдавать мяч вратарю, если есть возможность сыграть по-другому. Да хоть в аут вынести! А вообще мне армейцы понравились. Хоть "Янг Бойз" и выглядел задорно, нагло, приличная команда. Но ЦСКА выдержали сильный тем и натиск. Акинфеев здорово отработал, выполнил хороший сейв.

– Не расстраивают действия нападающих ЦСКА?

– Расстраивают. В прошлом сезоне Чалову везло на голевые моменты. Он думал, что так будет всегда, но так не бывает. Надо работать и вкалывать, анализировать, почему и что не получается. Ну а Оланаре… Он уже давно выбывает из игры. Плохо выглядит. Головин был не так эффектен после уничтожения в одиночку "Спартака". Может, чуть больше ожидал от Витинью. Но везет сильнейшим.

– Не показалось, что команда выглядела усталой после “Спартака”?

– Конечно. У них очень напряженный период, усталость чувствуется. Надо передохнуть, а затем с полным настроем выйти на домашний матч со швейцарцами. Я не думал, что они могут так здорово сыграть. Прекрасно держат мяч, все в порядке с техникой и тактикой. Стоит их опасаться. Но сделаю ставку на то, что мы пройдем дальше. (Павел ГУРЕВИЧ)