16:57 | Футбол — Лига чемпионов

Владимир Маркин: "УЕФА должен разобраться в ситуации с нападением на российских журналистов в Греции"


Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин прокомментировал ситуацию с атакой греческих болельщиков на российских журналистов во время матча квалификации Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак" (3:2).

- Безобразие, когда оказывается физическое воздействие на любого человека, а тем более - на представителей СМИ, - цитирует функционера "Р-Спорт". -  Необходимо осуждать такие действия. УЕФА должен разобраться в ситуации, если не хочет, чтобы в Европе на футбольных матчах царил хаос, иначе так любой фанат может подойти к журналисту и сделать с ним все, что хочет. На чемпионате мира Россия показала всем, как нужно проводить матчи, большие мероприятия.

Фанаты ПАОК атаковали российских журналистов. Подробности

 

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https://rsport.ria.ru/football/20180809/1140246800.html

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