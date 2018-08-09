Владимир Маркин: "УЕФА должен разобраться в ситуации с нападением на российских журналистов в Греции"

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин прокомментировал ситуацию с атакой греческих болельщиков на российских журналистов во время матча квалификации Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак" (3:2).

- Безобразие, когда оказывается физическое воздействие на любого человека, а тем более - на представителей СМИ, - цитирует функционера "Р-Спорт". - Необходимо осуждать такие действия. УЕФА должен разобраться в ситуации, если не хочет, чтобы в Европе на футбольных матчах царил хаос, иначе так любой фанат может подойти к журналисту и сделать с ним все, что хочет. На чемпионате мира Россия показала всем, как нужно проводить матчи, большие мероприятия.

Фанаты ПАОК атаковали российских журналистов. Подробности