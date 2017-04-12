Владимир Маркин: "Мотивы у нападавшего в Дортмунде могут быть разные, вплоть до мести ревнивого мужа"

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин подчеркнул, что вопросы безопасности гостей ЧМ-2018 и Кубка конфедераций прорабатываются. Накануне в Дортмунде возле автобуса "Боруссии", направлявшейся на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако", произошел взрыв. В результате Марк Бартра был госпитализирован с переломом и инородным телом в запястье, а игра была перенесена на 12 апреля.

- В данном случае все вопросы к полиции Дортмунда, - цитирует "Р-Спорт" Маркина. - Мотивы у нападавшего могут быть самые разные, вплоть до мести ревнивого мужа. Разумеется, при подготовке городов России к чемпионату мира и Кубку конфедераций прорабатываются все вопросы безопасности, в том числе на маршрутах следования не только болельщиков, но и команд.