Владимир Маркин: "Информации о случаях расизма на матче "Спартак" - "Ливерпуль" нет"

Председатель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин рассказал о том, что он не имеет никакой информации о расистских проявлениях во время матча 2-го тура группового турнира между "Спартаком" и "Ливерпулем" (1:1). По его словам, зарубежные СМИ освещают спортивные события в России с негативной точки зрения. Ранее появилась информация о том, что болельщики красно-белых издавали звуки обезьян в тот момент, когда форвард "Ливерпуля" Садьо Мане прикасался к мячу.

- У меня такой информации нет, это я могу сказать вам точно, - цитирует ТАСС Маркина. - Зарубежные журналисты порой приезжают для того, чтобы написать какую-нибудь гадость. Вообще, трудно что-то увидеть реально, если приезжаешь с бревном в глазу. Но если есть конкретное поручение руководства, можно и не видеть, а просто представить себе или вспомнить, что происходит на родных стадионах. Так работают, к сожалению, сегодня многие западные журналисты. И что меня особенно удручает, даже спортивные.

