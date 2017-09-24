Владимир Маркин: "Английским фанатам следует вести себя корректно во время пребывания в Москве"

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин отметил, что с радостью ждет английских болельщиков на матчах 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов в Москве. Маркин также подчеркнул, что всем фанатам следует вести себя корректно.

– Я не хочу никого пугать, но того, кто собирается к нам приезжать не поболеть за свою команду и посмотреть страну, а похулиганить, предупреждаю: наш закон один для всех, а не только для россиян, – цитирует ТАСС Маркина. – Кто его нарушит, понесет соответствующее наказание – возможно, в виде длительного пребывания в России, условия которого не очень понравятся нашим гостям. Это относится к тем, кто приезжает к нам похулиганить и показать свои буйные качества. Всех остальных мы ждем с радостью и русским гостеприимством.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени, встреча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" – 27 сентября и начнется также в 21.45. "СЭ" проведет трансляцию игры красно-белых, и трансляцию матча армейцев.