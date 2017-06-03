Владимир Бесчастных: "Я на стороне Зидана, но не буду симпатизировать "Реалу"

Бывший нападающий "Расинга" и сборной России Владимир Бесчастных подчеркнул, что в финале Лиги чемпионов встретятся равные команды. Он надеется, что "Ювентус" и "Реал" продемонстрируют интересную игру.

- Кому отдаете предпочтение в финале Лиги чемпионов? - вопрос Бесчастных.

- Никому. В финале играют равные команды. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны и кому удастся реализовать свои задумки и у кого что получится - трудно сказать. Здесь на первый план выходит индивидуальный подход к каждому футболисту.

Я думаю, что тому игроку, кто будет играть персонально против кого-то, будут объяснять особенности оппонента, как ему противодействовать. Общая тактика понятна, все знают что делать. Но решающими будут индивидуальные противостояния и мастерство.

- Кто вам большие импонирует: Зидан или Аллегри?

- На стороне Зидана. Он мне очень нравился как футболист. Потом он ворвался в такой сильный клуб и добился успехов. Не скажу, что буду симпатизировать "Реалу", просто хочу, чтобы была интересная игра. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В субботу, 3 июня, в финале Лиги чемпионов сыграют "Ювентус" и "Реал" - "СЭ" в 21.45 начнет трансляцию главной игры сезона. Встреча пройдет на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Реал".