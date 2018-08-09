Владелец ПАОК – про нападение на журналистов: "Не верю. Север Греции любит русских больше, чем русские себя"

Владелец ПАОК Иван Саввиди выразил уверенность, что фанаты греческого клуба не могли напасть на журналистов перед первым матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (3:2). Российский бизнесмен с греческими корнями не исключил, что это была чья-то провокация.

– Если честно, то я не в курсе той темы, о которой вы говорите, – ответил Саввиди на вопрос об атаке фанатов ПАОК на российских журналистов. – Но я никогда не поверю, что болельщики ПАОК могли напасть на представителей прессы.

– То есть это провокация?

– В чистом виде. Север Греции любит русских больше, чем русские себя. (Андрей СИЗЯКИН)