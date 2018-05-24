Владелец "Ливерпуля": "В Испании футболисты должны играть 30 бессмысленных матчей в ожидании Лиги чемпионов"

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри накануне финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что не видит смысла играть в таком слабом чемпионате, как Испания, и рассказал о продаже полузащитника Филиппе Коутинью в "Барселону".
- Нам не хочется быть в том положении, когда игроки хотят куда-то уйти, даже если это великий клуб, как "Барселона", - цитирует AP Генри. - Сложно понять, почему футболисты хотят перейти в чемпионат, где такой слабый уровень конкуренции. Они должны играть 30 или около того бессмысленных матчей за год в ожидании Лиги чемпионов.
Напомним, Филиппе Коутинью перешел в "Барселону" в январе 2018 года за 106 миллионов фунтов.
Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.
FePaSe
Бритос, по-моему, "новичка" обнюхался. Испанский чемпионат, в целом, сильнее, чем в этот адской стране. Испанцам бы современных стадионов побольше, вообще бы говорить не о чем было.
21:57
Subulcus
Тоже самое можно сказать про АПЛ... Англичане живут в розовых очках и придуманном мире
21:52
вперёд Спартак!
Дегенераты с АПЛ не понимают простых истин)))))). 1. Испанская Ла-лига - самая сильная лига в Европе (мире) по коэффициенту! 2. За последние 7 лет 12 из 13 европейских кубков (в субботу может стать 13 из 14!) выиграли испанские клубы, что свидетельствует о том, что испанская Ла-лига не просто сильнее всех, а на порядок сильнее всех вместе взятых! 3. Не только командные, но и самый престижный личный приз в футболе "Золотой мяч" в последние 10 лет вручаются только двум футболистам из испанских клубов, что так же подчёркивает исключительную элитарность именно испанского чемпионата и практическое отсутствие шансов на Золотой мяч у представителей АПЛ, Бунднслиги, Серии А и т.л. Когда всё неоспоримо свидетельствует о тотальном преимуществе перинейцев, слышать британский бред, не понимающий естественного выбора Коутиньо, откровенно смешно.))))))))))
21:45
HAZELSAMARA
Внутрииспанская конкуренция на самом деле оставляет желать лучшего, но это не мешает клубам Примеры регулярно мылить холку клубам АПЛ. Тот же "Ливерпуль" два года назад проигрывал в финале Лиги Европы "Севилье", к примеру.
21:43
kb minsk
Только испанские команды выигрывают еврокубок за еврокубком. Испанская сборная одна из сильнейших в мире. А ваши обламываются год за годом. Хотя чемпионат дейсвительно самый интересный. В финале буду за Ливерпуль.
21:41
клад555
Заголовок исправьте пожалуйста!
21:17
Millwall82
Ну да, а потом 7 команда Ла Лиги в одно лицо выносит 2 команду АПЛ. А те же Реал/Барселона регулярно громят клубы из самой распиаренной лиги.
21:14