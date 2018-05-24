Владелец "Ливерпуля": "В Испании футболисты должны играть 30 бессмысленных матчей в ожидании Лиги чемпионов"

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри накануне финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что не видит смысла играть в таком слабом чемпионате, как Испания, и рассказал о продаже полузащитника Филиппе Коутинью в "Барселону".

- Нам не хочется быть в том положении, когда игроки хотят куда-то уйти, даже если это великий клуб, как "Барселона", - цитирует AP Генри. - Сложно понять, почему футболисты хотят перейти в чемпионат, где такой слабый уровень конкуренции. Они должны играть 30 или около того бессмысленных матчей за год в ожидании Лиги чемпионов.

Напомним, Филиппе Коутинью перешел в "Барселону" в январе 2018 года за 106 миллионов фунтов.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.