Владан Милоевич: "Это большой успех "Црвены Звезды"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич после ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (2:2) отметил, что соперник играл фантастически. Сербы впервые вышли в групповой турнир ЛЧ - первая игра в Белграде завершилась со счетом 0:0.

- Это большой успех! Мы работали и верили в него, - приводит пресс-служба "Црвены Звезды" слова Милоевича. - Это была очень сложная игра. Соперник играл фантастически и имел свой план на игру. Мы хорошо подготовились, но не смогли ничего сделать. Поэтому уступали до конца первого тайма. С другой стороны, мы хорошо отреагировали.

В любом случае, "Зальцбург" - хорошая команда. Очень важно, что "Звезда" через столько лет вышла в Лигу чемпионов. Этого заслуживают все - от болельщиков до руководства клуба. Все показали, насколько любят "Звезду".

Еще раз поздравляю парней. Благодаря им "Звезда" вернулась туда, где ей положено быть. Безусловно, это большой успех и для всего сербского футбола.