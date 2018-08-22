Владан Милоевич: "Црвене Звезде" было непривычно играть при пустых трибунах"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич поделился впечатлениями после матча с "Зальцбургом" (0:0) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Первая половина закончилась, вторая ждет нас в Зальцбурге. Для нас было непривычно играть при пустых трибунах, и я надеюсь на поддержку болельщиков в дальнейшем розыгрыше. Мы много говорили о "Зальцбурге", это хорошая команда. Это была сложная игра, у нас не было много шансов, но мы могли достичь цели, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Не следует забывать, что "Зальцбург" - очень серьезная команда, которая в прошлом сезоне играла в полуфинале Лиги Европы, и они легко могли выйти в финал. Мы не боялись их до матча, не боимся и сейчас. Мы не позволили им забить, и я думаю, что мы играли хорошо и мудро.

Ответный матч пройдет 29 августа в Австрии.