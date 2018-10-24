Витсель - в старте "Боруссии" на матч с "Атлетико"

"Боруссия" и "Атлетико" объявили составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнут полузащитник "шмелей" Аксель Витсель и нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн.

Состав "Боруссии": Бюрке - Пищек, Диалло, Загаду, Хакими - Делайни, Витсель, Пулишич, Гетце, Ларсен - Ройс.

Запасные: Хитц, Санчо, Геррейро, Дауд, Филипп, Вайгль, Топрак.

Состав: "Атлетико": Облак - Луис, Эрнандез, Годин, Хуанфран - Томас, Коке, Ньигез, Лемар - Гризманн, Коста.

Запасные: Адан, Ариас, Калинич, Корреа, Родри, Савич, Витоло.

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