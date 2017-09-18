Витинью: "В матче с "МЮ" важно хотя бы отрезками контролировать мяч"

Нападающий ЦСКА Витинью уверен, что его команде удастся создать моменты в ворот "Манчестер Юнайтед" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Бразилец отметил, что армейцы будут настраиваться на то, чтобы набрать очки в игре с английским клубом.

Раз вы спрашиваете о "МЮ", могу сказать, что это – отличная команда. Тем интереснее будет против нее сыграть, - цитирует Bobsoccer Витинью. - Понятно, что нам придется очень непросто, но будем настраиваться на то, чтобы набрать очки. Шансы для взятия ворот у нас наверняка появятся. Еще важно хотя бы отрезками контролировать мяч. Если дадим им пространство, у нас будут проблемы.

Напомним, матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября. Начало встречи - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.