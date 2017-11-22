Витинью: "В Хабаровске согревались как могли, сегодня было проще"

Нападающий ЦСКА Витинью после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) отметил важность набранных трех очков. Бразилец отметил, что уже привык к российским холодам.

– Очень важные три очки для продолжения борьбы в ЛЧ, – сказал Витинью.

– Было холодно или не особо?

– Холодно. Но в предыдущей игре было – 20, поэтому сегодня комфортнее. Да я уже и привык к холоду на тренировках и в играх.

– Каково вообще играть при – 20? А вы еще и гол умудрились забить.

– Довольно сложно. Тут еще и расстояние. Разница в часовых поясах. Мы прилетели туда на рассвете. В перерыве согревались как могли. Принесли специальный обогреватель!

– Майки болельщикам не бросали?

– О, это было бы очень авантюрно. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика"