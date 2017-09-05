Витинью: "Со всеми командами в группе Лиги чемпионов можно играть на равных"

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью "СЭ" заявил, что соперники красно-синих по группе Лиги чемпионов не сильно превосходят российскую команду. Армейцам за выход в плей-офф турнира придется побороться с "Манчестер Юнайтед", "Бенфикой" и "Базелем"​.

- Как оцениваете группу?

– Очень сложная группа, как, впрочем, и все остальные. Но у нас есть определенная миссия, которую мы должны выполнить, а именно – показать достойную игру в Лиге чемпионов. Нам надо качественно подготовиться и досконально изучить каждого соперника, чтобы максимально осложнить им жизнь.

– "Базель" и "Бенфика" по зубам армейцам?

– Со всеми можно сражаться и всех можно побеждать. Да, у них более громкие имена и более славная история, но тем не менее за них играют такие же живые люди, как и мы. Не считаю, что они сильно нас превосходят, со всеми можно играть на равных. (Павел ГУРЕВИЧ)

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