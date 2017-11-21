Витинью: "Перелет из Хабаровска не скажется на игре с "Бенфикой"

Нападающий ЦСКА Витинью считает, что в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" не будет фаворита. Бразилец отметил, что команда уже восстановилась после перелета из Хабаровска, где армейцы в 17-м туре чемпионата России обыграли "СКА-Хабаровск" (4:2).

– Мариу Фернандес сказал, что вы являетесь одним из самых сильных игроков ЦСКА. Согласны с ним? И является ли ЦСКА фаворитом завтра?

-Я благодарю за такие отзывы. Но у нас в команде есть ряд сильных футболистов. Все мои партнеры высокого уровня.

Что касается матча, то будет так же непросто, как и в Португалии. Нам нужна победа, постараемся дать бой “Бенфике. Но фаворита завтра не будет

-Успели ли восстановиться после матча в Хабаровске?

-Мы в таком ритме живем не один год. Не думаю, что этот перелет скажется на завтрашнем матче. Мы уже успели восстановиться и подойдем к встрече в полной боевой готовности. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, матч ЦСКА - "Бенфика" состоится завтра, 22 ноября. Игра пройдет в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.