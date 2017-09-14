Витинью: "Ощущение игры в Лиге чемпионов не поддается описанию, это мечта любого футболиста"

Нападающий ЦСКА Витинью отметил, что армейцев не сломил первый гол "Бенфики" (2:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он также добавил, что игра в таком турнире – мечта любого футболиста.

- Мы смогли выполнить то, что говорил нам тренер. Мы ожидали тяжелого матча, он таким и получился, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Витинью. - Команда смогла преодолеть тяжелый напор соперника. Когда представилась возможность забить, мы ею воспользовались. Ощущение игры в Лиге чемпионов не поддается описанию! Это мечта любого футболиста. Я на седьмом небе от счастья.



– Было волнение? Вы уже играли во многих топовых матчах, но гимн Лиги чемпионов – это нечто особенное!

– Когда играет гимн, мурашки бегут по коже. Он дает заряд эмоций. Мы сражались за право попасть в эту Лигу чемпионов. Я испытал ощущение радости, счастья и благодарности. Знали, что будет крайне трудный поединок.



– "Бенфика" очень активно начала матч. Как быстро удалось навязать им свою игру?

– В первом тайме, как я уже сказал, мы смогли выполнить установку главного тренера, воплотили в жизнь все, о чем он просил. Гол нас не сломил, мы пошли вперед, начали создавать моменты. Был угловой, после которого заработали пенальти и забили. "Бенфика" не ожидала этого гола. Соперники думали, что после первого мяча будут развивать свое преимущество. А мы после гола еще сильнее пошли в атаку и забили второй. После этого воодушевились еще больше и удержали победный счет. Мы очень хорошо умеем оберегать результат. Когда повели в счете, сопернику было сложно. У нас хорошие защитники, все месте действовали в отборе. Могу сказать, что Жамалетдинов – молодец, вышел и забил победный гол, очень рад за него.



– Пенальтист был выбран заранее? Или вы сами почувствовали в себе силы для удара?

– Все решает тренер. Он сказал, кто должен бить пенальти. Но я и сам хотел взять на себя ответственность и пробить, потому что мне хорошо удается бить пенальти.