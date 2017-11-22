23:05 | Футбол — Лига чемпионов

Витинью - лучший игрок матча ЦСКА - "Бенфика"

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Нападающий ЦСКА Витинью назван лучшим игроком матче группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0). Форвард провел на поле 77 минут и стал непосредственным участником эпизода со вторым голом - после его удара мяч отрикошетил от Жардела и влетел в ворота.

ЦСКА - Бенфика

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Эугенио

Когда МЮ уже навалит этим прощелыгам-швейцарцам???

23:52

Slim Taller

Первый голевой момент он запорол.По-прежнему,деревянный,но пользу приносит.Лучшим в матче точно не был.Дзагоев и Головин сыграли более качественно.

23:49

Kanidzha

Да Виктор растёт на глазах! Реально хорош!

23:31