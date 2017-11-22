Витинью - лучший игрок матча ЦСКА - "Бенфика"

Нападающий ЦСКА Витинью назван лучшим игроком матче группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0). Форвард провел на поле 77 минут и стал непосредственным участником эпизода со вторым голом - после его удара мяч отрикошетил от Жардела и влетел в ворота.
Эугенио
Когда МЮ уже навалит этим прощелыгам-швейцарцам???
23:52
Slim Taller
Первый голевой момент он запорол.По-прежнему,деревянный,но пользу приносит.Лучшим в матче точно не был.Дзагоев и Головин сыграли более качественно.
23:49
Kanidzha
Да Виктор растёт на глазах! Реально хорош!
23:31