Витинью - лучший игрок матча ЦСКА - "Бенфика"

Нападающий ЦСКА Витинью назван лучшим игроком матче группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0). Форвард провел на поле 77 минут и стал непосредственным участником эпизода со вторым голом - после его удара мяч отрикошетил от Жардела и влетел в ворота.