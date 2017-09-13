Витинью: "Лига чемпионов - отличная возможность проявить себя, чтобы перейти в топ-клуб"

Нападающий ЦСКА Витинью после победы над "Бенфикой" в матче группового турнира Лиги чемпионов (2:1) отметил, что было важно выиграть на выезде. Также он в очередной раз подчеркнул, что хочет перебраться в большой европейский клуб, и надеется, что Лига чемпионов поможет ему в этом.

- Лучше результат и быть не мог, - цитирует Maisfutebol Витинью. - Мы всегда играем, чтобы выиграть, и мы были счастливы, когда нам удалось победить в этой очень сложной встрече вдали от дома. Мы знали, что нужно терпеть и использовать свои возможности.

Первый гол в Лиге чемпионов? Гол есть гол поэтому я не могу объяснить свои чувства. Я очень рад, что помог команде победить. Мы знаем, что турнир длинный, и нам нужно много работать. Было важно выиграть у "Бенфики", тем более на выезде. Нужно работать от игры к игре, поскольку каждый матч разный. ЦСКА нужно выиграть как можно больше.

Я уже говорил, что мне хочется играть в большом европейском клубе, и каждый день я работаю над этим. Последний сезон был хорошим, а участие в Лиге чемпионов - отличная возможность, которую я хочу использовать, чтобы достичь своей мечты.

Трансляция матча "Бенфика" - ЦСКА