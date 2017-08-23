Витинью и Чалов - в атаке ЦСКА на матч с "Янг Бойз"

ЦСКА объявил состав на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз". Напомним, что в первой встрече армейцы были сильнее соперника со счетом 1:0.

ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников – Головин, Вернблум, Дзагоев – Чалов, Витинью.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Жамалетдинов, Миланов, Оланаре.

Ответный матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры