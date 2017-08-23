Витинью и Чалов - в атаке ЦСКА на матч с "Янг Бойз"

ЦСКА объявил состав на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз". Напомним, что в первой встрече армейцы были сильнее соперника со счетом 1:0.
ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников – Головин, Вернблум, Дзагоев – Чалов, Витинью.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Жамалетдинов, Миланов, Оланаре.
Ответный матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры
Наш состав на #ЦСКАЯнгБойз! pic.twitter.com/vtP9r1UBnw– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 августа 2017 г.
kovaron
Два легионера всего
20:51
Фуля
Я так и знал, что Гончаренко опять вынужден будет поставить нулевых Головина и Чалова. Шансы ЦСКА с ними минимальны.
20:39