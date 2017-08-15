Витинью и Чалов - в атаке ЦСКА на матч с "Янг Бойз"

ЦСКА объявил состав на гостевой первый матч четвертого отборочного турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз". В атаке армейцев сыграют Витинью и Федор Чалов, в запасе остался Аарон Оланаре. Тройку центральных защитников составили Василий Березуцкий, Виктор Васин и Сергей Игнашевич.
ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников – Вернблум, Головин, Дзагоев – Витинью, Чалов.
Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Натхо, Кучаев, Оланаре.
Игра "Янг Бойз" – ЦСКА состоится сегодня, 15 августа, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка
Состав армейцев на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов #ЯнгБойзЦСКА pic.twitter.com/jmudPstQc1– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 августа 2017 г.
VictorHeinrich
Сутра Бодуныч Да ты, похоже, ПостоянноБодуныч, а не только с утра...)))
20:37
Сутра Бодуныч
От Вернблума ноль толку,кроме хамских выходок.
20:27
yspesh4
В атаку что-ли играем?
20:24
allehandro
ravilius777 стремная газетенка, это весь предматчевый обзор?? Это же не Спартак играет)))
20:19
ravilius777
стремная газетенка, это весь предматчевый обзор??
20:11