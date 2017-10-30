Витинью: "ЦСКА выиграл в Лиссабоне. Почему бы не повторить то же самое в Базеле?"

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью bobsoccer рассказал о том, что армейцы до удаления контролировали ход матча 15-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:1). Кроме того, бразилец считает, что красно-синие могут обыграть "Базель" в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

– В чем, на ваш взгляд, причины поражения от "Арсенала"?

– Трудно об этом говорить. В первом тайме мы действовали хорошо, казалось, игра находится под нашим контролем. Вскоре после перерыва остались в меньшинстве, нам стало сложнее оказывать давление на защиту противника, применять прессинг.

– Поединок в Туле вы начали на скамейке запасных, а на замену вышли вскоре после того, как ЦСКА остался вдесятером. По этой причине вам пришлось действовать не в роли форварда, а оттянуться в середину поля. Сложно входить в игру в такой момент?

– Конечно, легче включаться в матч, когда команда выступает в полном составе. Постарался сделать все возможное, чтобы перевести игру ближе к воротам соперника. К сожалению, нам не удалось забить, поэтому должного эффекта добиться не удалось.

– Летом и в середине сентября у вас многое получалось. Что изменилось потом?

– Знаете, голы иногда маскируют игровые проблемы. Порой удается отправить мяч в ворота соперников, хотя матч в целом у тебя не получается. По мне, лучше играть хорошо, показывать качественный футбол, помогать партнерам. Если оценивать в комплексе, то все не так плохо, пока в этом сезоне на моем счету четыре забитых мяча и пять результативных передач. Не думаю, что у меня сейчас все валится из рук, считаю, что в целом период после моего возвращения в ЦСКА вполне можно рассматривать как благополучный.

– Речь еще и о том, что у команды в целом мало что получается в созидании. Забитые голы даются с огромным трудом.

– Если бы я знал, почему такое происходит, давно бы решил этот вопрос. В любом случае, сейчас не стоит думать о плохом. Никто не идет по дистанции ровно, у каждого клуба случаются спады. Нам нужно работать и делать все, что от нас зависит.

– Впереди встреча с "Базелем", которому армейцы уступили на своем поле. Чего ждать от ответной встречи в Швейцарии?

– Мы обыграли на выезде "Бенфику". Почему бы не добиться победы еще и на поле "Базеля"? Полагаю, у нашей команды есть необходимый потенциал для решения этой задачи. Если вспомнить первый матч с чемпионами Швейцарии, мне кажется, что во втором тайме мы переломили неудачный ход поединка. Переместили игру на чужую половину, разыгрывали мяч, пытались что-то придумать. Возможно, не хватило спокойствия, чтобы довести эти розыгрыши до ума. "Базель", вне всякого сомнения, очень хорошая команда, но мы во втором тайме московского матча доказали, что можем играть с ней на равных.