Виталий Мутко: "Сильные клубы и лиги начинают давить на УЕФА"

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что отсутствие президента у УЕФА помогает большим клубам увеличивать свое влияние на организацию. Ранее стало известно, что комитет УЕФА по еврокубкам порекомендовал расширить обязательную квоту для топ-чемпионатов начиная с сезона-2018/19.

– Я слышал об этом проекте, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Сейчас в УЕФА все-таки нет жесткого управления, нет президента. Сильные лиги и клубы начинают несколько поддавливать. И в этом ключе идет какое-то компромиссное решение. Думаю, после избрания президента это уже приобретет какие-то конкретные очертания. Что с нашими квотами – пока непонятно. Это же проект. Что тут обсуждать?