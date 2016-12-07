10:44 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Виталий Мутко: "Ростов" заслуженно вышел в Лигу Европы"

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Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко назвал заслуженным результат "Ростова" в Лиге чемпионов. Дончане накануне сыграли вничью с ПСВ (0:0) и заняли в группе третье место, пропустив вперед "Атлетико" и "Баварию". Таким образом, команда в дебютном сезоне главного еврокубка пробилась в плей-офф Лиги Европы.

- "Ростов" впервые играет в группе Лиги чемпионов, занимает третье место в непростой группе, где играют гранды мирового футбола "Бавария" и "Атлетико", ПСВ хорошая команда, - цитирует ТАСС Мутко. - "Ростов" обыграл "Баварию", идет на третьем месте, и это заслуженно, очень достойный результат.

Хороший матч, хорошее событие, ребята решили задачу и вышли в весеннюю стадию Лиги Европы. Думаю, что для любого клуба, который первый раз стартует в европейских кубках, это очень серьезный результат. Нужно поздравить команду, тренеров, ребят и весь клуб с тем, что как минимум одна наша команда весной будет играть. Так что все здорово.

Удачи им, и главное, чтобы все было в клубе хорошо: экономическая и организационная ситуация. Для российского футбола это здорово - чем больше наших клубов будет играть в европейских кубках, тем быстрее будут прогрессировать наши игроки.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3848391

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Sernika

Мне тоже хочется "поблагодарить" всех кто принял активное участие в успехе команды Ростов. Это ФК Спартак за срыв подготовки донской комады к чемпионату, ФК Зенит за переманивание игрока, РФС за "качественное" судейство и составление календаря... Это же надо было запланировать встречу Ростова с Зенитом за 3 дня до решающей игры!...

11:50

законопослушный гражданин

igorvasilevich___ У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота (с).

11:43

kingarthur

Ростов вышел вопреки вам господин Мутко, вопреки вашим мельдониевым проверкам, вопреки вашим продажным судьям, вопреки вашей протекции придворному политпроекту, Бердыев - это единственный человек в российском футболе, из-за которого еще пока можно смотреть этот самый футбол, все остальное слишком прогнило.

11:28

igorvasilevich

А причем этот прилипала вообще? Когда проигрывают он молчит, как кто-то выиграет бежит первым снимать все сливки.

11:23

законопослушный гражданин

Один нашел в себе мужество. Хотелось бы Гинера послушать.

11:13

Крым наш!

Felix BARSA +100500

11:13

Felix BARSA

Лучше бы не душил вместе с судьями наш Ростов!!! Вон как немец с ПСВ отлично отсудил, с таким судейством Ростов в тройке в РФПЛ был бы...

11:08

vaysman

он то к ним каким боком?

11:06

Kupservas

Сказал он сквозь слезы...

10:54

ELO16

Англичанин наш ...

10:54

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