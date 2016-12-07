Виталий Мутко: "Ростов" заслуженно вышел в Лигу Европы"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко назвал заслуженным результат "Ростова" в Лиге чемпионов. Дончане накануне сыграли вничью с ПСВ (0:0) и заняли в группе третье место, пропустив вперед "Атлетико" и "Баварию". Таким образом, команда в дебютном сезоне главного еврокубка пробилась в плей-офф Лиги Европы.

- "Ростов" впервые играет в группе Лиги чемпионов, занимает третье место в непростой группе, где играют гранды мирового футбола "Бавария" и "Атлетико", ПСВ хорошая команда, - цитирует ТАСС Мутко. - "Ростов" обыграл "Баварию", идет на третьем месте, и это заслуженно, очень достойный результат.

Хороший матч, хорошее событие, ребята решили задачу и вышли в весеннюю стадию Лиги Европы. Думаю, что для любого клуба, который первый раз стартует в европейских кубках, это очень серьезный результат. Нужно поздравить команду, тренеров, ребят и весь клуб с тем, что как минимум одна наша команда весной будет играть. Так что все здорово.

Удачи им, и главное, чтобы все было в клубе хорошо: экономическая и организационная ситуация. Для российского футбола это здорово - чем больше наших клубов будет играть в европейских кубках, тем быстрее будут прогрессировать наши игроки.