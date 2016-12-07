Виталий Мутко: "Ростов" заслуженно вышел в Лигу Европы"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко назвал заслуженным результат "Ростова" в Лиге чемпионов. Дончане накануне сыграли вничью с ПСВ (0:0) и заняли в группе третье место, пропустив вперед "Атлетико" и "Баварию". Таким образом, команда в дебютном сезоне главного еврокубка пробилась в плей-офф Лиги Европы.
- "Ростов" впервые играет в группе Лиги чемпионов, занимает третье место в непростой группе, где играют гранды мирового футбола "Бавария" и "Атлетико", ПСВ хорошая команда, - цитирует ТАСС Мутко. - "Ростов" обыграл "Баварию", идет на третьем месте, и это заслуженно, очень достойный результат.
Хороший матч, хорошее событие, ребята решили задачу и вышли в весеннюю стадию Лиги Европы. Думаю, что для любого клуба, который первый раз стартует в европейских кубках, это очень серьезный результат. Нужно поздравить команду, тренеров, ребят и весь клуб с тем, что как минимум одна наша команда весной будет играть. Так что все здорово.
Удачи им, и главное, чтобы все было в клубе хорошо: экономическая и организационная ситуация. Для российского футбола это здорово - чем больше наших клубов будет играть в европейских кубках, тем быстрее будут прогрессировать наши игроки.
Sernika
Мне тоже хочется "поблагодарить" всех кто принял активное участие в успехе команды Ростов. Это ФК Спартак за срыв подготовки донской комады к чемпионату, ФК Зенит за переманивание игрока, РФС за "качественное" судейство и составление календаря... Это же надо было запланировать встречу Ростова с Зенитом за 3 дня до решающей игры!...
11:50
законопослушный гражданин
igorvasilevich___ У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота (с).
11:43
kingarthur
Ростов вышел вопреки вам господин Мутко, вопреки вашим мельдониевым проверкам, вопреки вашим продажным судьям, вопреки вашей протекции придворному политпроекту, Бердыев - это единственный человек в российском футболе, из-за которого еще пока можно смотреть этот самый футбол, все остальное слишком прогнило.
11:28
igorvasilevich
А причем этот прилипала вообще? Когда проигрывают он молчит, как кто-то выиграет бежит первым снимать все сливки.
11:23
законопослушный гражданин
Один нашел в себе мужество. Хотелось бы Гинера послушать.
11:13
Крым наш!
Felix BARSA +100500
11:13
Felix BARSA
Лучше бы не душил вместе с судьями наш Ростов!!! Вон как немец с ПСВ отлично отсудил, с таким судейством Ростов в тройке в РФПЛ был бы...
11:08
vaysman
он то к ним каким боком?
11:06
Kupservas
Сказал он сквозь слезы...
10:54
ELO16
Англичанин наш ...
10:54