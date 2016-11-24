19:49 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Виталий Мутко: "Люди ругают футбол не за поражения, а за равнодушие"

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко похвалил игроков "Ростова" за самоотдачу в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" (3:2), передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Он отметил, что игроки ростовчан достойны вызова в сборную России.

– Футбол у нас не такой плохой, – сказал Мутко. – Если хорошо готовиться, можно играть! На матч "Ростова" смотрел и с точки зрения сборной. Джанаев – в порядке! Полоз – пошел, хладнокровно пенальти забил. Кудряшов – без карточки мы не можем, зато боец! А Ерохин Саша! Ребят, если будем играть на таком уровне, то, конечно, будут расти поколения игроков. Люди ругают футбол не за поражения. У них вызывает недоумение, когда они видят равнодушие.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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NF

Есть еще один вариант, правда, боюсь, он вам не понравится, господин Мутко...

20:57

NF

Есть еще один вариант, правда, он вас, господин Мутко, не обрадует...

20:26

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