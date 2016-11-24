Виталий Мутко: "Люди ругают футбол не за поражения, а за равнодушие"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко похвалил игроков "Ростова" за самоотдачу в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" (3:2), передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Он отметил, что игроки ростовчан достойны вызова в сборную России.

– Футбол у нас не такой плохой, – сказал Мутко. – Если хорошо готовиться, можно играть! На матч "Ростова" смотрел и с точки зрения сборной. Джанаев – в порядке! Полоз – пошел, хладнокровно пенальти забил. Кудряшов – без карточки мы не можем, зато боец! А Ерохин Саша! Ребят, если будем играть на таком уровне, то, конечно, будут расти поколения игроков. Люди ругают футбол не за поражения. У них вызывает недоумение, когда они видят равнодушие.