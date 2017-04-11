22:21 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Виталий Мутко: "Если уже идут атаки на футбол, то это больший вызов не только для нашей страны, а для всей мировой цивилизации"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что Россия обладает достаточно амбициозной концепцией безопасности в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" перенесен на 12 апреля. Причиной этому стал взрыв, который произошел рядом с автобусом немецкого клуба. Пострадал защитник Марк Бартра, он был направлен в больницу.

– Хочется пожелать удачи командам, чтобы завтра игра состоялась в благоприятных условиях, – цитирует ТАСС Мутко. – Если уже идут атаки на футбол, а ведь впереди финал Лиги чемпионов, Лиги Европы, у нас Кубок конфедераций. Это больший вызов не только для нашей страны, а для всей мировой цивилизации, вот об этом нужно думать.

Нашей концепцией безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира занимаются и спецслужбы, и штаб безопасности, и правоохранительные органы. Программа безопасности у нас достаточно амбициозная. А сейчас я хочу пожелать выздоровления футболисту (Бартре), чтобы завтра матч состоялся.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4174937

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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