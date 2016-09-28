Виталий Мутко: "ЦСКА очень достойно смотрелся в матче с "Тоттенхэмом"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что ЦСКА очень достойно смотрелся в игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (0:1). Мутко не считает, что "шпоры" заметно превзошли армейцев.
– Я бы не сказал, что "Тоттенхэм" наголову превосходит ЦСКА, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Конечно, есть вещи, о которых мы неоднократно говорим: интенсивность игры и темп. В этом мы отличаемся. Но мне кажется, что ЦСКА очень достойно смотрелся. В первом тайме у ЦСКА было два момента, которые можно было реализовывать. Бросается в глаза, что скорость и темп у англичан очень высоки. Но они играют в одном из ведущих чемпионатов, в этом тоже надо отдавать отчет.
Мы двигаемся в этом направлении. Надеемся, что клубы будут подрастать. Была прекрасная атмосфера, ребята старались, и игра была достаточно равной, но скорости, время принятия решений чуть-чуть побыстрее у "Тоттенхэма". Вот эти мелочи и дают результат.
spawn0
уж лучше бы молчал,филин...ёпт..
16:55
Seraffim
- "Но они играют в одном из ведущих чемпионатов, в этом тоже надо отдавать отчет." А что нашим футболистам мешает играть в быстрый и умный футбол. Вроде бы такие же люди играют в футбол, две руки, две ноги, голова... а вот результаты не сопоставимые.
16:49
Adro
само выражение "достойно проиграли" это уже нонсенс)
16:28
Андрей Палыч 1979
Да уж гражданин министр!Может ты другой матчь смотрел?С начала чемпа игроки ЦСКА не готовы физически.Первые матчи они с трудом набирали очки.Физрук их подготовить не смог.Они пешеходы к тому же старые уже.Игнашу с берёзой на двоих 71 год.Все видели как Смолов эту защиту рылом завозил.Игнаш с берёзой тачки на поле катают,постоянно пасы поперёк друг-другу пихают,или назад Конифею.Это мы видим и в сборной!!!Раньше Онопко такой был,без слёз не взглянешь!!!Кто армейцам не даёт нормально подготовится физически к чемпу и к лиге чемпионов?Можно в мастерстве уступать,его одними тренировками не натренировать.Но вот физику только одними тренировками и потом играми набирают.Но этот план строит тренер,а у физрука планов нет,одна балтология.Команды слабые в мастерстве,пробуют брать физикой и самоотдачей.И ещё в футболе есть спортивная злость.
16:27
VictorHeinrich
И этот некомпетентный человек возглавил Российский футбол...((
16:27
igorvasilevich
Мутко вы в футболе полный ноль. Тоттенхэм играл на 40% своих возможностей, потому, что ЦСКА пешком ходил. ЦСКА убого смотрелся, а Тоттенхэм просто подстроился под нас и экономил силы для своего чемпионата. а вот ЦСКА уже играл на все 100% и прибавить вообще не мог. Вот за таких горе анти специалистов нас везде бьют. Если нет нормальных игроков ставьте ставку на физ подготовку. Сегодня крепкие атлетические игроки из молодежки ПСВ просто катком прошлись по Юношескому Ростову. Юношеский Ростов выглядит из хлюпиков их нужно в качалку гнать атлетизм ставить, а то просто от сверстников от ПСВ отлетают наши как шавки.
16:04
Enich
ну я бы не сказал, что позорище. самая слабая команда в группе, которая три(!) года не покупает игроков, проиграла более классной команде с минимальным счетом. сенсации не произошло, увы и жаль.
15:43
SPFAN
Достойно проиграли)
15:29
Инквизитор 2013-9
Вот это пук!)
15:27