Виталий Мутко: "ЦСКА очень достойно смотрелся в матче с "Тоттенхэмом"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что ЦСКА очень достойно смотрелся в игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (0:1). Мутко не считает, что "шпоры" заметно превзошли армейцев.

– Я бы не сказал, что "Тоттенхэм" наголову превосходит ЦСКА, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Конечно, есть вещи, о которых мы неоднократно говорим: интенсивность игры и темп. В этом мы отличаемся. Но мне кажется, что ЦСКА очень достойно смотрелся. В первом тайме у ЦСКА было два момента, которые можно было реализовывать. Бросается в глаза, что скорость и темп у англичан очень высоки. Но они играют в одном из ведущих чемпионатов, в этом тоже надо отдавать отчет.

Мы двигаемся в этом направлении. Надеемся, что клубы будут подрастать. Была прекрасная атмосфера, ребята старались, и игра была достаточно равной, но скорости, время принятия решений чуть-чуть побыстрее у "Тоттенхэма". Вот эти мелочи и дают результат.