Виталий Мутко: "Было бы неплохо провести один из финалов еврокубков на стадионе в Краснодаре"

Президент Российского футбольного союза (РФС), министр спорта Виталий Мутко уверен, что новый стадион "Краснодара" достоин проведения одного из финалов европейских кубков. При этом он отметил, что в дальнейшем УЕФА будет выдвигать новые условия для проведения подобных встреч.

- В принципе это было бы неплохо, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Но новая позиция УЕФА по данному вопросу такова, что в дальнейшем на проведение финалов еврокубков должен устанавливаться тендер, выдвигаться условия. Так что процедура будет меняться, и мы будем смотреть, будем оценивать ситуацию с владельцами стадиона и властями края, как лучше сделать.

Напомним, первая официальная игра на арене, которая вмещает 34291 зрителя, состоится сегодня между сборными России и Коста-Рики.

Трансляция матча Россия - Коста-Рика