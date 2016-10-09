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Виталий Мутко: "Было бы неплохо провести один из финалов еврокубков на стадионе в Краснодаре"

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Президент Российского футбольного союза (РФС), министр спорта Виталий Мутко уверен, что новый стадион "Краснодара" достоин проведения одного из финалов европейских кубков. При этом он отметил, что в дальнейшем УЕФА будет выдвигать новые условия для проведения подобных встреч.

- В принципе это было бы неплохо, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Но новая позиция УЕФА по данному вопросу такова, что в дальнейшем на проведение финалов еврокубков должен устанавливаться тендер, выдвигаться условия. Так что процедура будет меняться, и мы будем смотреть, будем оценивать ситуацию с владельцами стадиона и властями края, как лучше сделать.

Напомним, первая официальная игра на арене, которая вмещает 34291 зрителя, состоится сегодня между сборными России и Коста-Рики.

Трансляция матча Россия - Коста-Рика

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161009/1110519637.html

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Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре
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КОММЕНТАРИИ (2)
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vaysman

может ВАДА ,,семочки,, допингом объявила?

12:30

vaysman

где логика? в саранске будет ЧМ а в краснодаре нет

12:18

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