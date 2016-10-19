Виталий Мутко: "Акинфеев провел матч с "Монако" на мировом уровне"

Министр спорта, президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что не стоит обращать внимания на антирекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, голкипер провел матч группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (1:1) на мировом уровне.
- Вчера Игорь Акинфеев провел 40-й матч в Лиге чемпионов подряд с пропущенными мячами. Насколько это серьезно для сборной России?
- Забудьте о статистике. Пропускает вся команда. Игорь был великолепен вчера, был лидером команды. В гандболе многократный чемпион мира Лавров тоже много пропускал, но он был лучшим вратарем планеты.
Акинфеев провел фантастический матч, тащил живое и мертвое, сыграл на мировом уровне. Вопрос не в Игоре. На линии вратарской ему равных нет. ЦСКА не хватило трех минут, это психология. Пропускаем часто на последних минутах.
Абсолютно спокоен за вратарскую позицию в сборной. Вообще, игроки ЦСКА - стабилизирующий фактор в национальной команде.
Реалист!
Лепят с этого Гарика икону, позорят себя, его и смешат адекватных людей. Провел нормальную игру как для мирового уровня, а для себя может и выдающуюся, гениальную. Но 40 раз подряд пропускать в ЛЧ! Я понимаю, не он один играет, пропускает команда. Он в этой команде распиаренный вратарь, которому до мирового уровня как до луны.
13:51
ravilius777
в Льва Яшина тоже многие современники плевали и обвиняли, однако какая память о них?? пшик... а о НЕМ вспоминают только хорошее и по ныне
13:30
вперёд Спартак!
Рекорд у Акинфеева тоже МИРОВОЙ и, скорее всего, НЕ ПОБИВАЕМЫЙ, НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА.)))))))) Интересно, есть ли вратари, пропустившие в 10 матчах Лиги чемпионов подряд? А у Игоря пропуск мячей 40 матчах подряд! МЕГА РЕКОРД, который ещё ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!!!))))))))))))))))))))))))
13:18
armi
Акинфеев не нуждается в твоей оценке!!!!
13:10
zega
Мутко видимо имел ввиду, что в матче с Монако Акинфеев установил мировой уровень(т.е.мировой рекорд) по пропущенным голам. Он еще хотел сказать - ура мировому рекорду.
12:46
igorvasilevich
zega еще повезло, что Траоре отскочил мячик от конифея и тот смог выбить, а то пропустил бы конифей в первом тайме.
12:11
igorvasilevich
Мировой уровень бывает разный. если про мировой африканский уровень согласен.
12:10
Slim Taller
Про мировой уровень и про "опять всех переиграли" это не новость.
12:08
shpasic
я бы даже сказал, что на КОСМИЧЕСКОМ уровне.
12:04
zega
Мутко про мировой уровень отчудил, два или три раза попали мячом прямо в туловище Акинфеева и мяч отскочил в поле, это нигде не принято считать мировым уровнем для вратарей, это скорее квалификация бьющего футболиста, который бьет прямо во вратаря или в угол ворот.
11:58
ЗлобныйЖиртрест
Опять чего-то намутил
11:42
wedes
Забудьте про статистику и послушайте моих сказок.
11:39
Cheremis57
Братцы, министр объявился! Ты где прятался, когда вся страна обсуждала "работу" и оценку этой работы судьи Безбородова? Пожалуйста, огласите ваш комментарий, ждём!!
11:33