Виталий Мутко: "Акинфеев один из лучших вратарей мира"

Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев является лучшим голкипером страны и входит в список лидеров мирового футбола. ЦСКА обыграл в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бенфику", а Акинфеев прервал серию из 43 матчей основной стадии турнира, в которых он пропускал мячи.

– Игорь на сегодня лучший вратарь страны. В моем понимании, он один из лучших вратарей мира и Европы, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – У него есть качество игры, а не то, что пропустил или нет.

Каждый матч в футболе особенный. Вот "Манчестер Юнайтед" проиграл "Базелю", и теперь у него будет совершенно другой настрой. Классные команды умеют решать задачи, а у нас пока нет умения играть на результат. Вот "Спартак"… Спокойно доигрывай матч (с "Марибором"), а он пропускает мяч и играет вничью, создавая себе проблемы. Это из раза в раз.

Для ЦСКА в Манчестере игра будет непростой, "Манчестер" – это сумасшедшая команда, будет непросто.