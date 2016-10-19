Виталий Мутко: "Акинфеев на мировом уровне провел матч с "Монако"

Министр спорта, президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что не стоит обращать внимание на антирекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, голкипер провел матч группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (1:1) на мировом уровне.

- Вчера Игорь Акинфеев провел 40-й матч в Лиге чемпионов подряд с пропущенными мячами. Насколько это серьезно для сборной России?

- Забудьте о статистике. Пропускает вся команда. Игорь был великолепен вчера, был лидером команды. В гандболе многократный чемпион мира Лавров тоже много пропускал, но он был лучшим вратарем планеты.

Акинфеев провел фантастический матч, тащил живое и мертвое, сыграл на мировом уровне. Вопрос не в Игоре. На линии вратарской ему равных нет. ЦСКА не хватило трех минут, это психология. Пропускаем часто на последних минутах.

Абсолютно спокоен за вратарскую позицию в сборной. Вообще, игроки ЦСКА - стабилизирующий фактор в национальной команде.