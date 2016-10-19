Виталий Мутко: "Акинфеев на мировом уровне провел матч с "Монако"

Министр спорта, президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что не стоит обращать внимание на антирекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, голкипер провел матч группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (1:1) на мировом уровне.
- Вчера Игорь Акинфеев провел 40-й матч в Лиге чемпионов подряд с пропущенными мячами. Насколько это серьезно для сборной России?
- Забудьте о статистике. Пропускает вся команда. Игорь был великолепен вчера, был лидером команды. В гандболе многократный чемпион мира Лавров тоже много пропускал, но он был лучшим вратарем планеты.
Акинфеев провел фантастический матч, тащил живое и мертвое, сыграл на мировом уровне. Вопрос не в Игоре. На линии вратарской ему равных нет. ЦСКА не хватило трех минут, это психология. Пропускаем часто на последних минутах.
Абсолютно спокоен за вратарскую позицию в сборной. Вообще, игроки ЦСКА - стабилизирующий фактор в национальной команде.
armi
Акинфеев не нуждается в твоей оценке!!!!
13:10
zega
Мутко видимо имел ввиду, что в матче с Монако Акинфеев установил мировой уровень(т.е.мировой рекорд) по пропущенным голам. Он еще хотел сказать - ура мировому рекорду.
12:46
Russkiy
Игорь то молодец. вопросов к нему небыло, но что делали все остальные? козлина траоре вобще еле передвигался, тошич тупил, головин кое как играл но с браком. остальных никого выделить не могу. скорости не было, порой наши не знали что дальше делать поэтому импровизировали, но техники нашим импровизаторам так и не хватило. показали грязный футбол. в принципе если ЦСКА не выйдут из группы - то по делу, по их игре, игра не чемпионская. стыдно за российский футбол. некого выделить в красивой игре или в нападении, боятся играть четко и точно, очень много семенят и очень долго думают с мячом. это главная болезнь российского футбола. семенение и думма что же делать дальше с этой горячей картошкой(мячом). ЦСКА стыдно должно быть.
12:28
igorvasilevich
zega еще повезло, что Траоре отскочил мячик от конифея и тот смог выбить, а то пропустил бы конифей в первом тайме.
12:11
igorvasilevich
Мировой уровень бывает разный. если про мировой африканский уровень согласен.
12:10
Slim Taller
Про мировой уровень и про "опять всех переиграли" это не новость.
12:08
shpasic
я бы даже сказал, что на КОСМИЧЕСКОМ уровне.
12:04
zega
Мутко про мировой уровень отчудил, два или три раза попали мячом прямо в туловище Акинфеева и мяч отскочил в поле, это нигде не принято считать мировым уровнем для вратарей, это скорее квалификация бьющего футболиста, который бьет прямо во вратаря или в угол ворот.
11:58
ЗлобныйЖиртрест
Опять чего-то намутил
11:42
wedes
Забудьте про статистику и послушайте моих сказок.
11:39
Cheremis57
Братцы, министр объявился! Ты где прятался, когда вся страна обсуждала "работу" и оценку этой работы судьи Безбородова? Пожалуйста, огласите ваш комментарий, ждём!!
11:33