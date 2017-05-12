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Виталий Кутузов: "Не думаю, что Криштиану Роналду станет великим тренером"

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Экс-игрок "Милана" Виталий Кутузов заявил, что мечтает о появлении в чемпионате Италии "русской" команды – примерно как "Челси". Также белорус отметил, что в финале Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" будет болеть за итальянцев.

– Как думаете, кто из игроков, с которыми или против которых вы играли, мог бы быть хорошим тренером?

– Я знаю потенциально лучшего тренера и лучшего специалиста по физподготовке, но имен не назову.

– Почему же?

– Пусть ко мне обратятся серьезные люди, тогда поговорим. Легко пойти и купить Конте. За большие миллионы. А вот найти человека, как "Спартак" нашел Карреру, не так просто. Между тем в Италии таких людей хватает. Я мечтаю, чтобы в серии А появилась "русская" команда – примерно как "Челси". И при грамотном подходе и разумном отношении к вложениям это возможно. Просто нужно найти правильных людей и правильную информацию.

– К вам не обращались российские клубы за информацией?

– Обращались по другим поводам. Некоторые, например, просят для тренеров организовать стажировку. Но меня удивляют эти стажировки – как будто за неделю, стоя за забором, можно что-то понять и чему-то научиться. Это же серьезная наука, здесь никто секретами делиться не будет.

Криштиану Роналду, с которым вы в "Спортинге" одно время делили комнату, станет великим тренером?

– Думаю, нет. Выиграв столько "Золотых мячей", столько командных титулов, сложно найти в себе стимул продолжать. Стимулом могло бы стать желание заработать, но зачем это Роналду? С 18 лет он пашет, не щадя себя, чтобы быть лучшим. Захочет ли после окончания карьеры начать все заново? Сомневаюсь.

– У вас есть тренерская лицензия. Не хотите попробовать?

– Хочу заняться чем-то более масштабным. Я сказал про проект "русской" команды в серии А. Мне кажется, это могло бы быть очень интересно.

– Кто победит в Лиге чемпионов?

– Буду болеть за "Ювентус". За неимением других. Мне нравятся Дибала, Куадрадо. Эти футболисты стали для меня открытием. Сейчас все говорят, что этот финал станет битвой Буффона и Роналду, но я считаю, что не только Буффоном силен "Юве". Не стал бы недооценивать Аллегри. Это очень сильный тренер, реальный шахматист. Может переиграть любого. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Виталия Ктузова

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